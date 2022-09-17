Faith_bian завершит карьеру в Dota 2 после The International 2022

Оффлейнер PSG.LGD Чжан Faith_bian Жуйда сообщил, что The International 2022 станет последним турниром в его профессиональной карьере в Dota 2.

Китайский киберспортсмен опубликовал пост в преддверии выхода фильма True Sight о финале прошлого The International между его командой и российской Team Spirit. Среди прочего Чжан рассказал несколько инсайдов о том турнире, и его клуб решил скрыть публикацию из-за «возможной реакции общественности».

В удалённом посте Faith_bian рассказал, что намерен выложиться на максимум на The International 2022, но готов принять любой исход турнира, который станет последним для него в качестве игрока.

Чжан Faith_bian Жуйда — чемпион The International 2016 в составе Wings, а также финалист прошлого чемпионата мира. К 24 годам китайский оффлейнер успел выиграть более $ 3,6 млн призовых.