Азиатская команда Talon Esports примет участие в The International 2022 по Dota 2

Talon Esports стала победителем регионального отборочного турнира к The International 2022 для команд из Юго-Восточной Азии. В финальном матче коллектив Дэмьена kpii Чока выиграл у филиппинской Polaris Esports — 3:2.

Таким образом, Talon получила право выступить сразу в групповой стадии главного чемпионата по Dota 2. Polaris Esports и T1 как призёры квалификации сыграют на предварительном турнире последнего шанса.

Состав Talon Esports по Dota 2:

Ньенгнара 23savage Тирамаханон;

Рафлай Mikoto Фатур Рахман;

Дэмьен kpii Чок;

Воравит Q Мекчай;

Брицио Ади Hyde Путра Будиана.

Чемпионат мира The International 2022 по Dota 2 пройдёт с 15 по 30 октября в Сингапуре. Призовой фонд турнира уже превышает $ 11,5 млн.