Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо» — «Зенит». Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Азиатская команда Talon Esports примет участие в The International 2022 по Dota 2

Азиатская команда Talon Esports примет участие в The International 2022 по Dota 2
Комментарии

Talon Esports стала победителем регионального отборочного турнира к The International 2022 для команд из Юго-Восточной Азии. В финальном матче коллектив Дэмьена kpii Чока выиграл у филиппинской Polaris Esports — 3:2.

Таким образом, Talon получила право выступить сразу в групповой стадии главного чемпионата по Dota 2. Polaris Esports и T1 как призёры квалификации сыграют на предварительном турнире последнего шанса.

Состав Talon Esports по Dota 2:

  • Ньенгнара 23savage Тирамаханон;
  • Рафлай Mikoto Фатур Рахман;
  • Дэмьен kpii Чок;
  • Воравит Q Мекчай;
  • Брицио Ади Hyde Путра Будиана.

Чемпионат мира The International 2022 по Dota 2 пройдёт с 15 по 30 октября в Сингапуре. Призовой фонд турнира уже превышает $ 11,5 млн.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022