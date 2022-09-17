Азиатская команда Talon Esports примет участие в The International 2022 по Dota 2
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Talon Esports стала победителем регионального отборочного турнира к The International 2022 для команд из Юго-Восточной Азии. В финальном матче коллектив Дэмьена kpii Чока выиграл у филиппинской Polaris Esports — 3:2.
Таким образом, Talon получила право выступить сразу в групповой стадии главного чемпионата по Dota 2. Polaris Esports и T1 как призёры квалификации сыграют на предварительном турнире последнего шанса.
Состав Talon Esports по Dota 2:
- Ньенгнара 23savage Тирамаханон;
- Рафлай Mikoto Фатур Рахман;
- Дэмьен kpii Чок;
- Воравит Q Мекчай;
- Брицио Ади Hyde Путра Будиана.
Чемпионат мира The International 2022 по Dota 2 пройдёт с 15 по 30 октября в Сингапуре. Призовой фонд турнира уже превышает $ 11,5 млн.
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