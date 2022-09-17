Фото: Хидео Кодзима и Фил Спенсер встретились в офисе Kojima Productions

Хидео Кодзима опубликовал совместные фотографии с Филом Спенсером и его командой. Знаменитый геймдизайнер и глава Xbox выглядят на фото довольными. Вероятно, ветераны индустрии обсуждали совместный проект, который автор Metal Gear Solid анонсировал на июньской презентации Xbox и Bethesda.

На июньском ивенте Кодзима заявил, что облачные технологии Microsoft помогут в создании его новой игры с «ранее невозможной концепцией», которую он давно мечтает реализовать. На днях геймдизайнер начал тизерить новый проект. На сайте его студии висит постер, на котором изображён силуэт загадочной девушки. А в августе Фил Спенсер в общении с журналистами Bloomberg заявил, что эксклюзивы скоро исчезнут из игровой индустрии и от этого отрасль выиграет.