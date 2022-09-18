Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Фил Спенсер всё ещё хочет выпустить Final Fantasy 14 на Xbox

Фил Спенсер всё ещё хочет выпустить Final Fantasy 14 на Xbox
Комментарии

Фил Спенсер заявлял о желании добавить на Xbox сюжетную MMORPG Final Fantasy 14 ещё в 2019 году. Но игра на консолях Microsoft так и не вышла. Недавно Спенсер в беседе с японскими журналистами рассказал, что он ещё надеется сделать этот тайтл доступным для пользователей Xbox. Но точных сроков он не назвал.

Естественно, мы ещё не сдались. Это обязательство Microsoft и Square Enix перед поклонниками игр, и мы будем продолжать координировать наши усилия.

Руководитель разработки и продюсер Final Fantasy 14 Наоки Ёсида ранее заявлял, что переговоры с топ-менеджерами Microsoft действительно идут. Он отметил, что они хоть и медленно, но движутся в положительную сторону. Но примерные сроки выхода игры на Xbox он не озвучил.

Новость по теме
Игрок провёл в Final Fantasy 14 почти 200 часов, чтобы услышать голос умершего друга
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022