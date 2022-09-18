Фил Спенсер всё ещё хочет выпустить Final Fantasy 14 на Xbox

Фил Спенсер заявлял о желании добавить на Xbox сюжетную MMORPG Final Fantasy 14 ещё в 2019 году. Но игра на консолях Microsoft так и не вышла. Недавно Спенсер в беседе с японскими журналистами рассказал, что он ещё надеется сделать этот тайтл доступным для пользователей Xbox. Но точных сроков он не назвал.

Естественно, мы ещё не сдались. Это обязательство Microsoft и Square Enix перед поклонниками игр, и мы будем продолжать координировать наши усилия.

Руководитель разработки и продюсер Final Fantasy 14 Наоки Ёсида ранее заявлял, что переговоры с топ-менеджерами Microsoft действительно идут. Он отметил, что они хоть и медленно, но движутся в положительную сторону. Но примерные сроки выхода игры на Xbox он не озвучил.