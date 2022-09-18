Фил Спенсер всё ещё хочет выпустить Final Fantasy 14 на Xbox
Поделиться
Фил Спенсер заявлял о желании добавить на Xbox сюжетную MMORPG Final Fantasy 14 ещё в 2019 году. Но игра на консолях Microsoft так и не вышла. Недавно Спенсер в беседе с японскими журналистами рассказал, что он ещё надеется сделать этот тайтл доступным для пользователей Xbox. Но точных сроков он не назвал.
Естественно, мы ещё не сдались. Это обязательство Microsoft и Square Enix перед поклонниками игр, и мы будем продолжать координировать наши усилия.
Руководитель разработки и продюсер Final Fantasy 14 Наоки Ёсида ранее заявлял, что переговоры с топ-менеджерами Microsoft действительно идут. Он отметил, что они хоть и медленно, но движутся в положительную сторону. Но примерные сроки выхода игры на Xbox он не озвучил.
Комментарии
- 18 сентября 2022
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
14:52
-
14:10
-
13:34
-
12:33
-
01:30
-
01:13
- 17 сентября 2022
-
18:54
-
17:52
-
17:04
-
16:40
-
16:38
-
16:23
-
15:47
-
15:42
-
14:45
-
14:19
-
13:57
-
13:52
-
01:01
- 16 сентября 2022
-
21:57
-
21:19
-
20:47
-
20:09
-
20:00
-
19:33
-
18:58
-
18:41
-
18:34
-
18:31
-
18:10
-
17:29
-
17:03
Партнерский контент