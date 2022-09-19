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HBO показала трейлер шестой серии «Дома дракона»

HBO показала трейлер шестой серии «Дома дракона»
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Сегодня состоялась премьера пятой серии «Дома дракона», а HBO опубликовала небольшой тизер-трейлер шестого эпизода, в котором показала героев, драконов и следующие события в сериале.

Шестой эпизод будет называться «Принцесса и королева». Его, как и предыдущие серии, можно посмотреть в следующих сервисах: «Кинопоиск», Okko, «Амедиатека».

Когда выйдут оставшиеся пять серий

  • Шестая серия — 26 сентября
  • Седьмая серия — 3 октября
  • Восьмая серия — 10 октября
  • Девятая серия — 17 октября
  • Десятая серия — 24 октября

Сериал «Дом дракона» уже продлён на второй сезон, однако пока информации о нём нет. Вероятно, съёмки стартуют в конце этого года или в начале 2023-го, а вот премьеру, похоже, не стоит ждать раньше 2024 года.

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