HBO показала трейлер шестой серии «Дома дракона»
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Сегодня состоялась премьера пятой серии «Дома дракона», а HBO опубликовала небольшой тизер-трейлер шестого эпизода, в котором показала героев, драконов и следующие события в сериале.
Шестой эпизод будет называться «Принцесса и королева». Его, как и предыдущие серии, можно посмотреть в следующих сервисах: «Кинопоиск», Okko, «Амедиатека».
Когда выйдут оставшиеся пять серий
- Шестая серия — 26 сентября
- Седьмая серия — 3 октября
- Восьмая серия — 10 октября
- Девятая серия — 17 октября
- Десятая серия — 24 октября
Сериал «Дом дракона» уже продлён на второй сезон, однако пока информации о нём нет. Вероятно, съёмки стартуют в конце этого года или в начале 2023-го, а вот премьеру, похоже, не стоит ждать раньше 2024 года.
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