HBO показала трейлер шестой серии «Дома дракона»

Сегодня состоялась премьера пятой серии «Дома дракона», а HBO опубликовала небольшой тизер-трейлер шестого эпизода, в котором показала героев, драконов и следующие события в сериале.

Шестой эпизод будет называться «Принцесса и королева». Его, как и предыдущие серии, можно посмотреть в следующих сервисах: «Кинопоиск», Okko, «Амедиатека».

Когда выйдут оставшиеся пять серий

Шестая серия — 26 сентября

Седьмая серия — 3 октября

Восьмая серия — 10 октября

Девятая серия — 17 октября

Десятая серия — 24 октября

Сериал «Дом дракона» уже продлён на второй сезон, однако пока информации о нём нет. Вероятно, съёмки стартуют в конце этого года или в начале 2023-го, а вот премьеру, похоже, не стоит ждать раньше 2024 года.