Tiny Tina's Wonderlands превзошла ожидания авторов, франшизу уже развивают

Tiny Tina's Wonderlands стала хитом как в плане оценок, так и с коммерческой стороны. Эту ситуацию обсудил глава и основатель Gearbox Entertainment Рэнди Питчфорд.

По его словам, Tiny Tina's Wonderlands превзошла все ожидания Gearbox, теперь у компании есть новая франшиза, которую уже развивают. Питчфорд отметил, что команда уже разрабатывает что-то новое. Правда, о чём речь, не до конца понятно.

Gearbox Software добилась крупной победы в прошлом году с запуском новой франшизы Tiny Tina's Wonderlands. Теперь у нас на руках новая франшиза, и в Gearbox уже разрабатывается будущее франшизы.

Шутер Tiny Tina's Wonderlands, спин-офф серии Borderlands, доступен на всех актуальных платформах, кроме Nintendo Switch.