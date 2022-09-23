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Джеймс Кэмерон выкинул первый сценарий «Аватара 2», потому что он был неидеальным

Джеймс Кэмерон выкинул первый сценарий «Аватара 2», потому что он был неидеальным
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Джеймс Кэмерон потратил на написание первого сценария «Аватара 2» целый год. В итоге режиссёр выкинул его в мусорную корзину, потому что он был неидеальным. Об этом постановщик рассказал изданию Variety.

Я сказал своей команде сценаристов, что мы не сможем снять «Аватар 2», пока не поймём, почему первая часть вышла удачной.

Создавая сиквел, Кэмерон с коллегами пришли к выводу, что у фильма есть три уровня. На первом — сюжет и персонажи. На втором важную роль играет тема: нужно определить, что картина хочет сказать зрителю. А третий — взаимодействие со смотрящими на подсознательном уровне; этого и не хватало в первом сценарии «Аватара 2». И именно этот аспект повлиял на коммерческий успех и популярность первой части.

Полёт, ощущение свободы и приподнятого настроения или пребывание в лесу, где вы чувствуете запах земли. Всё это сенсорно-духовное восприятие, которое передаётся через подкорку.

Легендарный постановщик также рассказал, что он чуть не уволил сценаристов, потому что они были заняты придумыванием истории, а не поиском «ДНК», которая сделала первого «Аватара» популярным.

Премьера сиквела «Аватара» состоится 16 декабря. До российских кинотеатров лента, судя по всему, официально так и не доберётся.

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