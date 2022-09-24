Разработчик Dishonored планировал cделать игры по фильмам «Схватка» и «Бегущий по лезвию»

Харви Смит, наиболее известный по работе над серией Dishonored от Arkane, недавно рассказал, что много лет назад он предлагал продюсерам три своих проекта. Они не увидели свет, но история любопытная.

Смит придумал концепции игр по фильмам «Бегущий по лезвию» Ридли Скотта и «Схватка» Майкла Манна, а также хотел взяться за четвёртую часть Thief. Разработчик очень любит направление Immersive Sim, на котором специализируется студия Arkane. Поэтому неудивительно, что представленные им тайтлы — представители этого жанра.

Любопытный факт: Харви Смит — главный дизайнер первой Deus Ex, культовой классики жанра Immersive Sim.

Серия Thief, можно сказать, одна из первых игр жанра Immersive Sim. Четвёртая часть от Eidos Montreal в итоге увидела свет в 2014-м. О «Бегущем по лезвию» Смит практически ничего не рассказал, а вот факт об игровой адаптации «Схватки» удивляет. Он хотел сделать на основе драматичного и реалистичного боевика с Робертом де Ниро и Аль Пачино в главных ролях большую иммерсивную игру. Хотя концептуально подобный проект было бы логично сделать шутером.

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В итоге его идеи так и не получили зелёный свет. Смит в итоге продолжил работать над шутером BlackSite: Area 51. Но позже он перешёл в студию Arkane, где сделал неплохую карьеру, поработав над Dishonored. Харви отметил, что изначально его коллеги видели Dishonored как игру про ниндзя. Но, когда разработчик влился в команду, он отговорил коллег от этой идеи.

Сейчас Харви Смит работает в Arkane над Redfall. Шутер в открытом мире, который можно будет проходить в кооперативе, издатель обещает выпустить в начале 2023 года.