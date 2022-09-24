В MultiVersus можно будет сыграть за Рика из сериала «Рик и Морти»
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Авторы MultiVersus представили небольшой тизер, из которого стало известно, что безумный учёный Рик Санчез из культового сериала «Рик и Морти» пополнит ростер бойцов файтинга. Точная дата его прибытия в игру неизвестна.
В условно-бесплатной MultiVersus пользователям предложат сражаться друг с другом в формате «два на два». Среди играбельных персонажей — самые узнаваемые герои из мультфильмов и фильмов, которые принадлежат Warner Bros. Например, в файтинге будут Бэтмен, Харли Квинн, Таз, Том и Джерри, баскетболист Леброн Джеймс и другие.
Сейчас MultiVersus тестируется в закрытой бете, издатель обещает полноценный релиз тайтла в этом году. Он выйдет на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. В России игра, скорее всего, не будет доступна.
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