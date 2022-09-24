Netflix назвал дату выхода третьего сезона «Ведьмака»

Третий сезон сериала «Ведьмак» выйдет следующим летом. Об этом Netflix объявила на своём мероприятии Tudum.

Компания не назвала точную дату премьеры, но опубликовала тизерную картинку. На ней изображён разлетающийся вдребезги медальон с символом Школы Волка, к которой принадлежит Геральт. Рядом с медальоном птица — символ Цири.

Также появилось описание сюжета третьего сезона.

Пока монархи, маги и звери пытаются захватить континент, Геральт укрывает Цири из Цинтры. Он хочет защитить свою недавно воссоединившуюся семью от тех, кто хочет её уничтожить.



Поручив Цири обучиться магии, Йеннифэр приводит их в крепость Аретуза, где она надеется разузнать о скрытых способностях девушки. В итоге они осознают, что попали в среду, где процветает коррупция, тёмная магия и предательство. Чтобы не потерять друг друга, им придётся рискнуть всем.

Съёмки сериала завершены. В третьем сезоне в главных ролях вновь снялись Генри Кавилл, Фрейя Аллан и Аня Чалотра.