Появились кадры со съёмок приквела «Ведьмака»

В Сети появились фото со съёмок приквела «Ведьмака» под названием The Witcher: Blood Origin. На них можно увидеть множество персонажей и камеры для съёмочного процесса.

Сюжет шоу развернётся задолго до истории Геральта. В сериале расскажут про первого ведьмака и затронут тему начала сопряжения сфер, которые в будущем приведут к катаклизму и событиям, известным по играм и книгам по франшизе «Ведьмак».

Главные роли исполнили Ленни Генри, Мишель Йео, Софиа Браун, Дилан Моран, Франческа Миллс и многие другие. Релиз приквела «Ведьмака» намечен на 25 декабря.

Премьера третьего сезона «Ведьмака» состоится летом 2023 года, однако точная дата пока неизвестна. Netflix об этом объявит позже. В третьем сезоне в главных ролях вновь снялись Генри Кавилл, Фрейя Аллан и Аня Чалотра.