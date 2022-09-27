«Дом дракона» популярнее сериала по «Властелину колец» у пиратов

«Дом дракона» и «Властелин колец: Кольца власти» — два главных фэнтезийных сериала этой осени. Конечно, зрители сравнивают проекты между собой и определяют лучший. Ни для кого не секрет, что лидером явно стал приквел «Игры престолов».

Об этом же говорят и исследования, проведённые изданием TorrentFreak и компанией IKnow. Как оказалось, «Дом дракона» даже у пиратов пользуется бешеной популярностью. Шоу популярнее, чем сериал по «Властелину колец», — за две недели «Дом дракона» скачали с торрентов более 9 млн раз, тогда как «Кольца власти» скачали всего лишь 5 млн раз.

Примечательно, что именно Россия оказалась лидером по скачиванию «Дома дракона». TorrentFreak указало, что это логично, поскольку из-за санкций посмотреть шоу легально нельзя, но это ошибочная информация. Сериал показывают несколько онлайн-кинотеатров, включая «Амедиатеку», Okko и другие сервисы. Бразилия занимает второе место в списке стран, а США расположились на третьей позиции.

Оценки «Дома дракона» и «Колец власти» легко можно сравнить на сайте IMDb. Первое шоу явно лидирует как по оценкам от критиков, так и по мнению аудитории.

«Дом дракона»

«Властелин колец: Кольца власти»