Nioh вряд ли хоть когда-нибудь выйдет на Xbox

Геймдиректор студии Team Ninja Фумихико Ясуда и продюсер Масааки Ямагива поговорили с порталом VGC и обсудили грядущую Wo Long: Fallen Dynasty. Авторы заявили, что даже после успеха Elden Ring не считают, что всем хардкорным экшенам стоит делать упор на открытый мир. Поэтому в своей игре они продолжат создавать относительно большой мир, разделённый на сегменты.

Журналисты также спросили о портировании прошлого хита серии Nioh на Xbox — обе части вышли только на PlayStation и ПК. Разработчики ответили, что, даже несмотря на то что Wo Long: Fallen Dynasty выйдет на консолях Microsoft и в сервисе Game Pass, у них нет планов по выпуску своих прошлых игр серии на Xbox. О каких-то конкретных причинах разработчики не сообщили.

В настоящее время вероятность появления Nioh на платформах Xbox невелика, но мы надеемся, что фанатам Xbox понравится Wo Long, и они с нетерпением ждут выхода нашей новой игры.

Wo Long: Fallen Dynasty выйдет в начале 2023 года на ПК и консолях, а также в сервисе Game Pass. Ранее авторы объяснили, почему в игре не будет уровней сложности.