Nioh вряд ли хоть когда-нибудь выйдет на Xbox

Геймдиректор студии Team Ninja Фумихико Ясуда и продюсер Масааки Ямагива поговорили с порталом VGC и обсудили грядущую Wo Long: Fallen Dynasty. Авторы заявили, что даже после успеха Elden Ring не считают, что всем хардкорным экшенам стоит делать упор на открытый мир. Поэтому в своей игре они продолжат создавать относительно большой мир, разделённый на сегменты.
Журналисты также спросили о портировании прошлого хита серии Nioh на Xbox — обе части вышли только на PlayStation и ПК. Разработчики ответили, что, даже несмотря на то что Wo Long: Fallen Dynasty выйдет на консолях Microsoft и в сервисе Game Pass, у них нет планов по выпуску своих прошлых игр серии на Xbox. О каких-то конкретных причинах разработчики не сообщили.
В настоящее время вероятность появления Nioh на платформах Xbox невелика, но мы надеемся, что фанатам Xbox понравится Wo Long, и они с нетерпением ждут выхода нашей новой игры.
Wo Long: Fallen Dynasty выйдет в начале 2023 года на ПК и консолях, а также в сервисе Game Pass. Ранее авторы объяснили, почему в игре не будет уровней сложности.
- 27 сентября 2022
-
17:57
-
17:27
-
16:52
-
16:22
-
16:16
-
15:49
-
15:13
-
14:24
-
14:16
-
13:35
-
13:32
-
12:51
-
12:46
-
11:57
-
11:13
-
10:43
-
10:03
-
09:37
-
00:00
- 26 сентября 2022
-
22:31
-
22:04
-
21:58
-
21:48
-
21:44
-
21:03
-
19:25
-
19:02
-
18:23
-
18:19
-
18:01
-
17:43
-
17:39
-
17:25
-
17:09
-
16:48