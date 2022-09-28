Режиссёру «Логана» не терпится увидеть возвращение Хью Джекмана к роли Росомахи

Вчера внезапно стало известно о том, что Хью Джекман вернётся к своей культовой роли — актёр вновь сыграет Росомаху. Это случится в фильме «Дэдпул 3» с Райаном Рейнольдсом.

На новость сразу же отреагировал режиссёр фильма «Логан» 2017 года Джеймс Мэнголд. Он опубликовал гифку с момента сражения Росомахи со своим клоном. Это вызвало неоднозначную реакцию аудитории, однако потом Мэнголд всё пояснил.

По его словам, он просто пошутил. Режиссёру не терпится увидеть, что приготовили Хью Джекман, Райан Рейнольдс и создатели фильма.

Боже мой! Всем остыть. Я просто шучу, всё в порядке! Логан всегда будет с нами. Мультивселенная или приквел, искривление времени или червоточина, канон или не канон, я не могу дождаться, чтобы увидеть, что за безумие приготовили мои дорогие друзья: Хью Джекман и Райан Рейнольдс.

«Дэдпул 3» выйдет 6 сентября 2024 года и войдёт в киновселенную Marvel.