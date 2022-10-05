Новую Mortal Kombat анонсируют не раньше 30-летия файтинга
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8 октября культовой серии Mortal Kombat исполнится 30 лет. Фанаты уже вовсю готовятся к анонсу новой игры по франшизе, однако, судя по всему, ждать его в ближайшее время не стоит. Как сообщил создатель Mortal Kombat Эд Бун, разработчики сосредоточены на праздновании крупного юбилея, а презентация их новой игры состоится в другое время.
Мы знаем, что многие из вас ждут анонс нашей следующей игры, и он случится в своё время. Но сейчас мы сфокусированы на 30-летии Mortal Kombat. Презентация нашей следующей игры состоится в отдельное от празднования время.
Последняя на данный момент игра в серии — Mortal Kombat 11 — вышла в 2019 году. С тех пор сотрудники NetherRealm несколько раз тизерили разработку следующей игры в серии, однако официально о ней пока ничего не известно.
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