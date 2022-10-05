Sonic Frontiers не потребует мощного железа
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До релиза Sonic Frontiers осталось чуть больше месяца, поэтому пришло самое время узнать системные требования проекта на ПК. Они появились на странице в Steam.
Для комфортной игры вам потребуется не менее 12 ГБ оперативной памяти, видеокарта не ниже NVIDIA GeForce GTX 1070 или AMD Radeon RX Vega 56, а также 30 ГБ свободного места на жёстком диске.
Минимальные системные требования
- Процессор — Intel Core i5-3470 или AMD Ryzen 5 1400
- Оперативная память — 8 ГБ
- Видеокарта — NVIDIA GeForce GTX 660 или AMD Radeon HD 7870
- Место на диске — 30 ГБ
Рекомендуемые системные требования
- Процессор — Intel Core i5-6600 или AMD Ryzen 5 2600
- Оперативная память — 12 ГБ
- Видеокарта — NVIDIA GeForce GTX 1070 или AMD Radeon RX Vega 56
- Место на диске — 30 ГБ
Sonic Frontiers представляет собой игру про Соника в открытом мире. Проект попал под критику геймеров, однако разработчики из SEGA всё равно намерены выпустить игру в срок.
Тайтл выйдет 8 ноября на всех актуальных платформах.
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