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Sonic Frontiers не потребует мощного железа

Sonic Frontiers не потребует мощного железа
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До релиза Sonic Frontiers осталось чуть больше месяца, поэтому пришло самое время узнать системные требования проекта на ПК. Они появились на странице в Steam.

Для комфортной игры вам потребуется не менее 12 ГБ оперативной памяти, видеокарта не ниже NVIDIA GeForce GTX 1070 или AMD Radeon RX Vega 56, а также 30 ГБ свободного места на жёстком диске.

Минимальные системные требования

  • Процессор — Intel Core i5-3470 или AMD Ryzen 5 1400
  • Оперативная память — 8 ГБ
  • Видеокарта — NVIDIA GeForce GTX 660 или AMD Radeon HD 7870
  • Место на диске — 30 ГБ

Рекомендуемые системные требования

  • Процессор — Intel Core i5-6600 или AMD Ryzen 5 2600
  • Оперативная память — 12 ГБ
  • Видеокарта — NVIDIA GeForce GTX 1070 или AMD Radeon RX Vega 56
  • Место на диске — 30 ГБ

Sonic Frontiers представляет собой игру про Соника в открытом мире. Проект попал под критику геймеров, однако разработчики из SEGA всё равно намерены выпустить игру в срок.

Тайтл выйдет 8 ноября на всех актуальных платформах.

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