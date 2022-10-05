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На «Авито» продают места в очереди Overwatch 2

На «Авито» продают места в очереди Overwatch 2
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Ситуация с очередями в Overwatch 2 стала настолько масштабной, что ушлые предприниматели теперь пытаются на этом заработать. На вторые сутки после запуска игры на площадках вроде «Авито» начали появляться предложения по покупке «премиального места» в очередях, благодаря которому геймеру не придётся ждать слишком долго.

Фото: Avito

При этом не совсем ясно, как именно реализовано то самое «премиальное место» — больше похоже на простое мошенничество. Гораздо лучшим вариантом будет дождаться исправления ситуации от самой Blizzard, которая делает всё возможное для исправления ошибок с серверами.

Помимо проблем с доступом к игре, геймеры жалуются на отсутствие предметов из первой части и пропажу иконки игры из лаунчера Battle.net на ПК.

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