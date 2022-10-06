Google Chrome назвали самым уязвимым браузером

Сервис Atlas VPN провёл исследование и выяснил, что Google Chrom стал самым уязвимым браузером среди остальных в 2022 году. С начала этого года в браузере было обнаружено 303 уязвимости. Более того, Chrome является лидером с общим количеством совокупных уязвимостей — их 3,1 тыс.
На втором месте расположилась Mozilla Firefox со 117 уязвимостей, а тройку замкнул Microsoft Edge — у него 103 уязвимости. На удивление, Opera оказалась в самом лучшем положении — у браузера 0 уязвимостей в 2022 году.
К тому же Google Chrome также считается единственным браузером, в котором новые уязвимости были обнаружены уже в октябре. На Atlas VPN указано, что эти уязвимости могут повредить память.
Несмотря на то что функции Google Chrome, Microsoft Edge и Opera сильно отличаются друг от друга, все они построены на движке Chromium. Это означает, что уязвимости Chrome могут затронуть и Edge с Opera.
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