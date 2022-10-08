Двукратный чемпион мира Topson установил мировой рекорд в первый день The International 11

Мидер азиатского коллектива T1 Топиас Topson Таавитсайнен в рамках матча с Infamous на The International 2022 отметился очередным достижением — он побил рекорд по показателю GPM на персонаже Leshrac.
Финский киберспортсмен в ходе первой карты в среднем зарабатывал 1047 золота в минуту — больше всех в истории профессиональной Dota 2. Предыдущее достижение принадлежало американскому оффлейнеру Виктору Fayde Зуеву (1007 золота в минуту).
Фото: datdota.com
Topson дважды побеждал на чемпионате мира The International – в 2018 и 2019 годах. Перед текущим сезоном он приостановил профессиональную карьеру, но в августе вернулся, чтобы принять участие в главном чемпионате по Dota 2 в составе T1.
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