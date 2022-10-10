Первый геймплей Need for Speed Unbound покажут уже завтра

EA объявила дату показа первого геймплея Need for Speed Unbound. Посмотреть на игровой процесс можно будет 11 октября в 18:00 мск. Судя по всему, геймеров ожидает полноценный геймплейный трейлер в духе прошлых частей серии. Разработчики также опубликовали небольшой тизер будущей презентации — на ней можно разглядеть визуальные эффекты и общий стиль Unbound.

Need for Speed Unbound выйдет 2 декабря на PS5, Xbox Series и ПК. Оформившие предварительный заказ получат доступ к гонке на три дня раньше — 29 ноября. Ранее EA опубликовала полный список автомобилей в гонке: всего их будет 144. В лист вошли как привычные BMW и Chevrolet, так и Ferrari с Lamborghini. Ознакомиться со всеми машинами можно в отдельном материале.