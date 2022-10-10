Первый геймплей Need for Speed Unbound покажут уже завтра
Поделиться
EA объявила дату показа первого геймплея Need for Speed Unbound. Посмотреть на игровой процесс можно будет 11 октября в 18:00 мск. Судя по всему, геймеров ожидает полноценный геймплейный трейлер в духе прошлых частей серии. Разработчики также опубликовали небольшой тизер будущей презентации — на ней можно разглядеть визуальные эффекты и общий стиль Unbound.
Need for Speed Unbound выйдет 2 декабря на PS5, Xbox Series и ПК. Оформившие предварительный заказ получат доступ к гонке на три дня раньше — 29 ноября. Ранее EA опубликовала полный список автомобилей в гонке: всего их будет 144. В лист вошли как привычные BMW и Chevrolet, так и Ferrari с Lamborghini. Ознакомиться со всеми машинами можно в отдельном материале.
Комментарии
- 10 октября 2022
-
18:27
-
17:54
-
17:52
-
17:29
-
17:20
-
17:07
-
16:41
-
16:12
-
16:08
-
15:59
-
15:44
-
15:24
-
15:14
-
15:04
-
14:50
-
14:19
-
14:15
-
14:06
-
13:42
-
13:41
-
13:31
-
13:15
-
12:57
-
12:42
-
12:40
-
12:23
-
11:32
-
10:36
-
10:22
-
09:43
-
08:46
-
04:50
- 9 октября 2022
-
18:51
-
17:43
-
17:14
Партнерский контент