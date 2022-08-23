Режиссёр «Бэтмена» Мэтт Ривз теперь отвечает почти за все фильмы по DC

Режиссёр «Бэтмена» Мэтт Ривз заключил многолетний контракт с Warner Bros. Discovery. Постановщик и его студия The 6th & Idaho будут отвечать за:

новые фильмы о Тёмном рыцаре;

спин-офф про Пингвина в исполнении Колина Фаррелла;

развитие киновселенной DC (не полностью).

Я очень рад присоединиться к работе с командой Warner Bros. Discovery. Вместе мы будем рассказывать захватывающие истории, которыми я действительно увлечён, на большом и маленьком экранах.

Прямо сейчас Ривз пишет сценарий для «Бэтмена 2» с Робертом Паттинсоном, а также прорабатывает детали спин-оффа про Пингвина. Судя по всему, у WBD появился первый человек, который будет влиять на будущее супергеройских франшиз компании. Основным продюсером киновселенной DC, по слухам, может стать Тодд Филлипс — постановщик «Джокера».