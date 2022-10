Мидера Royal Never Give Up отправили в больницу: он почувствовал себя плохо во время матча

Стали известны подробности технического поражения, которое получила китайская команда Royal Never Give Up в рамках групповой стадии чемпионата мира The International 2022 по Dota 2.

По данным саппорта Vici Gaming Чжоу Yang Хайана, команда не смогла продолжить серию с PSG.LGD из-за проблем со здоровьем у мидера RNG Лу Somnus Яо. Он не получал положительный тест на COVID-19 (как предполагалось изначально), но во время первой игры почувствовал себя очень плохо — организаторы приняли решение немедленно отправить киберспортсмена в больницу.

Пока неизвестно, сможет ли Royal Never Give Up сыграть следующий матч против Hokori. Матч запланирован на 9:00 по московскому времени.

