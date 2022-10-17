Матч между OG и Liquid на TI11 прерван — Михаил Misha Агатов не может подключиться к игре

Встреча между OG и Team Liquid на групповой стадии The International 2022 по Dota 2 прервана из-за бага. Капитан OG Михаил Misha Агатов не может вернуться в игру после того, как отключился от сервера из-за проблем с соединением.

Изначально OG предложила доиграть встречу в формате «четыре на пять», поскольку имела серьёзный перевес (24:7 по убийствам, 14 тыс. золота преимущество) однако администраторы турнира попытались найти другое решение проблемы.

В результате пауза в матче продолжается более часа — по некоторым данным, Valve пытается перезапустить матч с момента остановки. Также есть вариант, при котором матч будет переигран с самого начала с теми же героями.

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