Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Последний бой Бэтмена: утекли первые 30 минут Gotham Knights

Последний бой Бэтмена: утекли первые 30 минут Gotham Knights
Комментарии
Материал содержит спойлеры Gotham Knights.

За четыре дня до выхода Gotham Knights в Сети опубликовали ещё один важный спойлер — первые 30 минут игры. В нём Бэтмен сражается со своим заклятым врагом Ра’с аль Гулом в Бэт-пещере, в итоге подрывая своё убежище. В конечном итоге оба персонажа оказываются под завалами, после чего тело Брюса Уэйна находят поздно подоспевшие Робин, Найтвинг, Бэтгёрл и Красный колпак. Чуть позже происходят похороны культового супергероя, и четвёрка даёт обещание сделать всё для защиты Готэма.

Ранее для Gotham Knights утёк и другой крупный спойлер — он раскрывает более поздние события игры. Прочитать о нём можно в отдельном материале.

Новость по теме
Утёк критический спойлер Gotham Knights

Gotham Knights поступит в продажу 21 октября на ПК, PS5 и Xbox Series.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022