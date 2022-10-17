Последний бой Бэтмена: утекли первые 30 минут Gotham Knights
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Материал содержит спойлеры Gotham Knights.
За четыре дня до выхода Gotham Knights в Сети опубликовали ещё один важный спойлер — первые 30 минут игры. В нём Бэтмен сражается со своим заклятым врагом Ра’с аль Гулом в Бэт-пещере, в итоге подрывая своё убежище. В конечном итоге оба персонажа оказываются под завалами, после чего тело Брюса Уэйна находят поздно подоспевшие Робин, Найтвинг, Бэтгёрл и Красный колпак. Чуть позже происходят похороны культового супергероя, и четвёрка даёт обещание сделать всё для защиты Готэма.
Ранее для Gotham Knights утёк и другой крупный спойлер — он раскрывает более поздние события игры. Прочитать о нём можно в отдельном материале.
Новость по темеУтёк критический спойлер Gotham Knights
Gotham Knights поступит в продажу 21 октября на ПК, PS5 и Xbox Series.
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