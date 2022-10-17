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BetBoom Team победила OG на первой карте матча групповой стадии The International 11

BetBoom Team победила OG на первой карте матча групповой стадии The International 11
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Российская команда BetBoom Team выиграла первую карту матча против европейской OG на The International 2022. Для нашего коллектива это четвёртая выигранная карта на групповом этапе чемпионата мира по Dota 2.

На стадии драфта BetBoom выбрала Faceless Void для своего керри, однако сместила его на сложную линию, в то время как оффлейнер на Visage сместился на верхний лайн. Это вместе с яркой игрой Дениса Larl Сигитова на Leshrac позволило российской команде удачно провести ряд сражений и одержать столь важную победу.

Dota 2. The International 11. Группа A
17 октября 2022, понедельник. 14:55 МСК
OG
Идёт
0 : 1
BetBoom Team

После короткой паузы BetBoom Team и OG проведут второй сет в рамках данной серии.

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