На ПК вышел сборник Uncharted: Legacy of Thieves Collection

Sony выпустила на ПК сборник Uncharted: Legacy of Thieves Collection — он продаётся в Steam и Epic Games Store. Несмотря на уход издателя из России, в нашем регионе приключение можно было купить, но ключи очень быстро раскупили.
В Uncharted: Legacy of Thieves Collection вошли два приключения, которые ранее были доступны только на консолях PlayStation — игра Uncharted 4: A Thief’s End и самостоятельное дополнение Uncharted The Lost Legacy. Авторы представили релизный трейлер сборника, в нём показаны зрелищные геймплейные кадры.
Uncharted: Legacy of Thieves Collection уже доступна на PS5. Недавно ПК-версию сборника оценили журналисты. В целом они остались довольны качеством портов. В явные плюсы они записали высокую частоту кадров и осовремененную графику. При этом критик портала wegotthiscovered остался недоволен сборником, заявив, что у него есть проблемы с поддержкой полноэкранного режима, ещё ему не понравилось отсутствие HDR.
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