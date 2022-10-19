На ПК вышел сборник Uncharted: Legacy of Thieves Collection

Sony выпустила на ПК сборник Uncharted: Legacy of Thieves Collection — он продаётся в Steam и Epic Games Store. Несмотря на уход издателя из России, в нашем регионе приключение можно было купить, но ключи очень быстро раскупили.

Новость по теме В России неожиданно начали продавать коллекцию Uncharted для Steam

В Uncharted: Legacy of Thieves Collection вошли два приключения, которые ранее были доступны только на консолях PlayStation — игра Uncharted 4: A Thief’s End и самостоятельное дополнение Uncharted The Lost Legacy. Авторы представили релизный трейлер сборника, в нём показаны зрелищные геймплейные кадры.

Uncharted: Legacy of Thieves Collection уже доступна на PS5. Недавно ПК-версию сборника оценили журналисты. В целом они остались довольны качеством портов. В явные плюсы они записали высокую частоту кадров и осовремененную графику. При этом критик портала wegotthiscovered остался недоволен сборником, заявив, что у него есть проблемы с поддержкой полноэкранного режима, ещё ему не понравилось отсутствие HDR.