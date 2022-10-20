Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Naughty Dog объяснила, почему не выпустила на ПК первые Uncharted

Naughty Dog объяснила, почему не выпустила на ПК первые Uncharted
Комментарии

19 октября студия Naughty Dog выпустила на ПК коллекцию Uncharted, в которую входят Uncharted 4 и самостоятельное дополнение Uncharted: The Lost Legacy. Многие игроки задались вопросом, почему на платформе не вышли первые три игры, ведь новичкам очень трудно будет понять героев без знания их прошлого.

В своём блоге разработчики из Naughty Dog рассказали, почему так получилось. Оказывается, всё дело в не настолько впечатляющей графике.

Вы можете задаться вопросом, почему мы не начали с оригинальной трилогии Uncharted на ПК. Нам показалось, что первые три приключения Нэйтана Дрейка на PlayStation 3 прошли проверку временем в плане сюжета, однако с точки зрения визуальной составляющей проектам требовалась бы серьёзная доработка, чтобы соответствовать нынешним ПК-играм и ожиданиям геймеров.

Разработчики также считают, что Uncharted 4 и The Lost Legacy – достаточно самостоятельные игры, чтобы новые игроки могли погрузиться в них без знания контекста предыдущих частей серии.

До конца года на ПК должна выйти ещё одна игра Naughty Dog — ремейк The Last of Us.

Новость по теме
Видео: сравнение графики коллекции Uncharted на разных платформах
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022