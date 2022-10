Naughty Dog объяснила, почему не выпустила на ПК первые Uncharted

19 октября студия Naughty Dog выпустила на ПК коллекцию Uncharted, в которую входят Uncharted 4 и самостоятельное дополнение Uncharted: The Lost Legacy. Многие игроки задались вопросом, почему на платформе не вышли первые три игры, ведь новичкам очень трудно будет понять героев без знания их прошлого.

В своём блоге разработчики из Naughty Dog рассказали, почему так получилось. Оказывается, всё дело в не настолько впечатляющей графике.

Вы можете задаться вопросом, почему мы не начали с оригинальной трилогии Uncharted на ПК. Нам показалось, что первые три приключения Нэйтана Дрейка на PlayStation 3 прошли проверку временем в плане сюжета, однако с точки зрения визуальной составляющей проектам требовалась бы серьёзная доработка, чтобы соответствовать нынешним ПК-играм и ожиданиям геймеров.

Разработчики также считают, что Uncharted 4 и The Lost Legacy – достаточно самостоятельные игры, чтобы новые игроки могли погрузиться в них без знания контекста предыдущих частей серии.

До конца года на ПК должна выйти ещё одна игра Naughty Dog — ремейк The Last of Us.