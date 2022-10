Критики не сошлись во мнении насчёт новой Borderlands

Вслед за оценками Gotham Knights критики поделились впечатлениями от New Tales from the Borderlands. Ситуация оказалась аналогичная — новая Borderlands не особо понравилась журналистам.

На сайте Metacritic тайтл собрал 72 балла из 100. Среди плюсов критики выделили атмосферу, юмор и визуальную составляющую. Среди минусов: скудные QTE, короткая продолжительность и скучные персонажи. Однако по поводу персонажей мнения журналистов разнятся. Одни называют их интересными, другим же герои показались плохими.

Оценки New Tales from the Borderlands

Twinfinite — 9/10

GamingBolt — 8/10

PC Games — 8/10

TheGamer — 7/10

IGN — 7/10

Game Informer — 7/10

Wccftech — 5/10

Destructoid — 3/10

По мнению журналиста Twinfinite, в игре очень хороший юмор, а саму New Tales from the Borderlands он назвал обязательной игрой 2022 года.

Честно говоря, я не могу нарадоваться тому, как мне понравилось играть в New Tales from the Borderlands. Вероятно, это самая смешная игра, в которую я когда-либо играл. До этого претендентом была Tales from the Borderlands. Если вам понравилась предыдущая игра и если вы хотите хорошенько посмеяться, New Tales from the Borderlands – это, безусловно, обязательная игра для вас в 2022 году.

Как отметил критик из издания IGN, в игре есть проблемные моменты с сюжетом и некоторыми игровыми механиками.

New Tales from the Borderlands успешно воссоздаёт оригинальную магию Telltale со свежими, забавными и приветливыми героями, но, к сожалению, это также создаёт новые проблемы — как в сюжете, так и в некоторых игровых механиках.

New Tales from the Borderlands выйдет 21 октября на ПК и консолях.