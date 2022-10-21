Konami строго следит за работой над ремейком Silent Hill 2

Недавно Konami наконец-то представила долгожданный ремейк Silent Hill 2. За его разработку отвечает польская студия Bloober Team, создавшая хоррор The Medium. Многим причастность Bloober Team не внушает доверие, однако, похоже, за игру можно не волноваться.

По информации инсайдера и бывшего редактора издания Game Informer Имрана Хана, Konami жёстко контролирует разработку игры и не спускает глаз с Bloober Team. Не то чтобы у разработчиков не было свободы, однако Konami следит за сохранением канона и введением чего-то нового.

Что касается Silent Hill 2, люди, с которыми я разговаривал об этой игре, говорят, что Konami держит на «коротком поводке» Bloober Team в плане изменений или нового контента. Однако я не думаю, что это означает отсутствие чего-то нового.

Релиз ремейка Silent Hill 2 состоится на PS5 и ПК, однако сначала игра пробудет консольным эксклюзивом. Ранее появились полные системные требования проекта.