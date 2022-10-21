Gotham Knights вышла на ПК и консолях

Сегодня, 21 октября, на ПК, Xbox Series и PS5 вышел супергеройский боевик Gotham Knights. Игра представляет собой кооперативный экшен в открытом мире. Сюжет расскажет о том, как Готэм будет переживать смерть Бэтмена. На защиту города встанут преемники Тёмного рыцаря: Найтвинг, Красный колпак, Бэтгёрл и Робин.
Журналисты уже опробовали игру и остались крайне недовольны технической и эстетической составляющей проекта. Большинству не понравилась боевая система, многие ругают слишком тривиальный сюжет, а некоторые буквально разнесли игру за то, что на консолях она выдаёт 30 FPS, которые нередко проседают. При этом обозреватели хвалят проработку персонажей и диалоги. Специалисты из Digital Foundry вообще советуют переиграть в Batman: Arkham Knight.
- 21 октября 2022
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