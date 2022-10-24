Видео: мальчик Кевин из «Один дома» попал в замок Леди Димитреску в Resident Evil Village

Блогер eli_handle_b․wav выпустил новое видео, в котором переиначил события первых фильмов «Один дома». По сюжету мальчик Кевин садится не в тот самолёт и отправляется в европейскую деревню из Resident Evil Village. Там он встречает Леди Димитреску и других злодеев, жаждущих его убить. В конечном итоге мальчик собирает волю в кулак, даёт отпор своим противникам и наконец встречается со своей мамой.
Работы eli_handle_b․wav всегда выделяются высоким уровнем качества — и в новом ролике неопытный зритель может даже не заметить никакого подвоха. Сюжетные события как будто идеально подходят под происходящее на экране — и выглядит это всё довольно реалистично.
Ранее у блогера также вышли приключения Эйса Вентуры в Cyberpunk 2077 и Джо Байдена в Fallout 4.
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