СМИ: Мидер Team Spirit TORONTOTOKYO готов уйти из команды

Российский киберспортсмен Александр TORONTOTOKYO Хертек может уйти из состава Team Spirit по Dota 2 после провала на чемпионате мира The International 2022. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источники, близкие к коллективу.

По данным инсайдер, мидер «драконов» хочет собрать новый состав вместе с двумя бывшими игроками Virtus.pro — Егором Nightfall Григоренко и Виталием Save Мельником. Первый занял на TI11 9-12 место вместе с американской Evil Geniuses, а второй полностью пропускал сезон 2021/22.

Пока клуб Team Spirit официально не объявлял о возможных изменениях в составе. Тем не менее, менеджер команды Дмитрий Korb3n Белов допустил замены в ростере по Dota 2, хотя заметил, что сейчас игрокам стоит «переварить случившееся».

На чемпионате мира The International 2022 по Dota 2 российская команда Team Spirit заняла 13-16 место, проиграв в первом раунде плей-офф BOOM Esports.