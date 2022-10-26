Фанаты составили список военных преступлений в Call of Duty: Modern Warfare 2

Call of Duty: Modern Warfare 2 — шутер, который так или иначе затрагивает военные и политические события. Пользователь Reddit под ником Hammer_Of_Discipline составил список военных преступлений, которые совершили персонажи на протяжении всей кампании.
Привлечь за преступления можно как отдельных персонажей, так и целые отряды. К примеру, пользователь рассмотрел Task Force 141, в которую входят Соуп, Прайс, Гоуст и другие, а также отряд Mexican Spec-Ops. Члены этих группировок нарушали общественный порядок, незаконно пересекали границу, совершали взлом с проникновением и несанкционированно находились на острове в Испании.
У Shadow Company, военных подрядчиков США, список куда интереснее. Его члены занимались похищением детей, незаконным изъятием имущества, пытками, допросами, казнями, уничтожением частной собственности, крупными кражами и терроризмом.
Какие военные преступления совершил Шепард?
- Занимался незаконной продажей государственной собственности
- Совершал сговоры с целью мошенничества и вымогательства
- Брал взятки
- Совершал дезертирство
А чем незаконным занимался Хассан?
- Контрабандой
- Кражей иностранного имущества
- Терроризмом
- Массовыми убийствами
- Похищением
- Пересечением границы
20 октября сюжетная кампания Call of Duty: Modern Warfare 2 вышла в раннем доступе для всех, кто предзаказал шутер. Полноценный релиз боевика состоится 28 октября на актуальных консолях и ПК.
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