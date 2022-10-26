После релиза в Marvel's Midnight Suns добавят Дэдпула, Венома, Морбиуса и Шторм

Авторы Marvel's Midnight Suns поделились подробностями сезонного абонемента игры, который доступен в составе легендарного издания. Расширение можно будет приобрести отдельно — покупатели получат доступ к Дэдпулу, Веному, Морбиусу, Шторм и к дополнительному контенту.
Состав сезонного абонемента Marvel's Midnight Suns:
- первый пакет загружаемого контента — Дэдпул (станет доступен в начале 2023 года);
- второй пакет загружаемого контента — Веном;
- третий пакет загружаемого контента — Морбиус;
- четвёртый пакет загружаемого контента — Шторм.
В дополнение к героям и их новым способностям каждый из четырёх загружаемых пакетов будет включать в себя новые сюжетные миссии, улучшение для Аббатства, а также подборку новых скинов и костюмов.
В сезонный абонемент также входит Legendary Premium Pack. Благодаря ему игроки получат 23 премиум-скина: облик Блэйда под названием 1602, Future Soldier для Капитана Америка, Iron Man для Железного человека и скин Demon Spider-Man для Человека-паука. Эти облики можно будет приобрести сразу после запуска игры.
Marvel’s Midnight Suns выходит 2 декабря на ПК, PS5 и Xbox Series, а в 2023 году тактика доберётся до PS4, Xbox One и Nintendo Switch.
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