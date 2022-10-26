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После релиза в Marvel's Midnight Suns добавят Дэдпула, Венома, Морбиуса и Шторм

После релиза в Marvel's Midnight Suns добавят Дэдпула, Венома, Морбиуса и Шторм
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Авторы Marvel's Midnight Suns поделились подробностями сезонного абонемента игры, который доступен в составе легендарного издания. Расширение можно будет приобрести отдельно — покупатели получат доступ к Дэдпулу, Веному, Морбиусу, Шторм и к дополнительному контенту.

Состав сезонного абонемента Marvel's Midnight Suns:

  • первый пакет загружаемого контента — Дэдпул (станет доступен в начале 2023 года);
  • второй пакет загружаемого контента — Веном;
  • третий пакет загружаемого контента — Морбиус;
  • четвёртый пакет загружаемого контента — Шторм.

В дополнение к героям и их новым способностям каждый из четырёх загружаемых пакетов будет включать в себя новые сюжетные миссии, улучшение для Аббатства, а также подборку новых скинов и костюмов.

В сезонный абонемент также входит Legendary Premium Pack. Благодаря ему игроки получат 23 премиум-скина: облик Блэйда под названием 1602, Future Soldier для Капитана Америка, Iron Man для Железного человека и скин Demon Spider-Man для Человека-паука. Эти облики можно будет приобрести сразу после запуска игры.

Marvel’s Midnight Suns выходит 2 декабря на ПК, PS5 и Xbox Series, а в 2023 году тактика доберётся до PS4, Xbox One и Nintendo Switch.

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