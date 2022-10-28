Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Call of Duty: Modern Warfare 2 резко подорожала в Турции на консолях

Call of Duty: Modern Warfare 2 резко подорожала в Турции на консолях
Комментарии

Activision решила не тянуть и сразу после релиза Call of Duty: Modern Warfare 2 решила повысить цены на шутер для консолей. Ранее игра подорожала на ПК в Steam.

Если до последнего новинку продавали за 699 лир, то есть порядка 2400 рублей, тот теперь за 1099 лир — это около 3500 рублей. Издание Vault — с 999 лир (3300 рублей) до 1499 лир (5000 рублей). Публично о причинах подорожания ничего не сообщается, но они очевидны — в Турции огромная инфляция.

Стоит отметить, что даже с учётом подорожания — это всё ещё одна из самых низких цен по миру. Для россиян это также всё ещё самый выгодный вариант по покупке шутера.

Как купить Call of Duty: Modern Warfare 2 в России на PS5 и PS4? Как купить Call of Duty: Modern Warfare 2 в России на PS5 и PS4?
Играем в Call of Duty: Modern Warfare 2. Как купить шутер в России на ПК? Играем в Call of Duty: Modern Warfare 2. Как купить шутер в России на ПК?

Modern Warfare 2 уже вышла на консолях, а запуск на ПК состоится в 07:00 мск. Впереди ещё два этапа запуска игры: 16 ноября стартует первый сезон и выйдет Warzone 2, а в середине декабря появится первый рейд.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022