Сериал The Last of Us, похоже, стартует 15 января

У сериала The Last of Us всё ещё нет даты выхода, а создатели шоу говорили, что премьера состоится в 2023 году. В Сети обратили внимание, что на странице сериала на сайте HBO появилась точная дата старта — 15 января 2023 года.

Создатели шоу на информацию пока никак не отреагировали. Если дата правдивая, то её озвучат в ближайшее время. В целом звучит вполне правдоподобно, но стоит дождаться официальной информации.

Сюжет первого сезона сериала будет основан на оригинальной The Last of Us. Роль Джоэла досталась Педро Паскалю, а на роль Элли была выбрана Бэлла Рамзи.

Ранее стало известно, что в шоу не будет серии от российского режиссёра Кантемира Балагова из-за творческих разногласий с создателями проекта.