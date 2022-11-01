Сериал The Last of Us, похоже, стартует 15 января
Поделиться
У сериала The Last of Us всё ещё нет даты выхода, а создатели шоу говорили, что премьера состоится в 2023 году. В Сети обратили внимание, что на странице сериала на сайте HBO появилась точная дата старта — 15 января 2023 года.
Создатели шоу на информацию пока никак не отреагировали. Если дата правдивая, то её озвучат в ближайшее время. В целом звучит вполне правдоподобно, но стоит дождаться официальной информации.
Сюжет первого сезона сериала будет основан на оригинальной The Last of Us. Роль Джоэла досталась Педро Паскалю, а на роль Элли была выбрана Бэлла Рамзи.
Ранее стало известно, что в шоу не будет серии от российского режиссёра Кантемира Балагова из-за творческих разногласий с создателями проекта.
Комментарии
- 1 ноября 2022
-
11:06
-
10:23
-
09:53
-
09:28
-
01:47
- 31 октября 2022
-
20:41
-
20:32
-
19:57
-
19:31
-
18:26
-
18:06
-
18:05
-
18:05
-
18:03
-
17:47
-
17:36
-
17:07
-
16:40
-
16:22
-
15:57
-
15:48
-
15:40
-
15:28
-
15:22
-
15:08
-
14:42
-
14:31
-
14:02
-
13:46
-
13:34
-
13:31
-
13:09
-
12:39
-
12:37
-
12:08
Партнерский контент