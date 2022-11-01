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Сериал The Last of Us, похоже, стартует 15 января

Сериал The Last of Us, похоже, стартует 15 января
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У сериала The Last of Us всё ещё нет даты выхода, а создатели шоу говорили, что премьера состоится в 2023 году. В Сети обратили внимание, что на странице сериала на сайте HBO появилась точная дата старта — 15 января 2023 года.

Создатели шоу на информацию пока никак не отреагировали. Если дата правдивая, то её озвучат в ближайшее время. В целом звучит вполне правдоподобно, но стоит дождаться официальной информации.

Сюжет первого сезона сериала будет основан на оригинальной The Last of Us. Роль Джоэла досталась Педро Паскалю, а на роль Элли была выбрана Бэлла Рамзи.

Ранее стало известно, что в шоу не будет серии от российского режиссёра Кантемира Балагова из-за творческих разногласий с создателями проекта.

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