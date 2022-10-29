В сериале The Last of Us не будет серии от российского режиссёра

Российский режиссёр Кантемир Балагов сообщил, что его пилотный эпизод для сериала The Last of Us показан не будет. Постановщик покинул проект ещё в 2021 году из-за творческих разногласий и «больше не имеет к шоу никакого отношения». Кантемир пожелал авторам проекта удачи.
Всё правильно. Моего пилота в шоу не будет.
Балагов завершил съёмки пилотного эпизода сериала в конце августа 2021 года. Неизвестно, как продюсеры распорядятся его материалом и будет ли в шоу пилотный выпуск. Также известно, что российский оператор Ксения Середа поставила для проекта первые три серии, а также восьмую.
Кантемир Балагов не ушёл из Голливуда. Он работает на известную кинокомпанию A24, которая доверила ему режиссуру картины Butterfly Jam — её продюсируют Александр Роднянский, Ари Астер и Ларс Кнудсен.
Сериал The Last of Us от HBO выйдет в 2023 году. Главные роли в нём исполнили Педро Паскаль и Белла Рамзи. В первом сезоне будет 10 эпизодов.
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