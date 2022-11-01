За три дня Call of Duty: Modern Warfare 2 заработала $ 800 млн. Это рекорд
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Call of Duty: Modern Warfare 2 вышла 28 октября, шутер уже успел заработать более $ 800 млн. Это лучший результат во франшизе — подобного результата не удалось достичь ни одной игре серии.
Примечательно, что сумма, которую заработала Modern Warfare 2, уже превысила сбороы «Топ Гана: Маверик» и «Доктора Стрэнджа: В мультивселенной безумия», вместе взятых.
Данные о продажах других частей франшизы
- Call of Duty: Modern Warfare 2 (2009) — $ 550 млн за пять дней после релиза
- Call of Duty: Modern Warfare 3 — $ 775 млн за пять дней после релиза
- Call of Duty: Modern Warfare (2019) — более $ 600 млн за три дня после релиза
- Call of Duty: Black Ops 2 — более $ 500 млн за первые 24 часа
Call of Duty: Modern Warfare 2 доступна на всех актуальных платформах, кроме Nintendo Switch. С нашим обзором шутера можно ознакомиться ниже.
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