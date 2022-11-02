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Atomic Heart везде стоит дорого. В США — дороже ремейка Resident Evil 4

Atomic Heart везде стоит дорого. В США — дороже ремейка Resident Evil 4
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Только что стартовали предварительные заказы советского шутера Atomic Heart — и цены оказались кусачими для всех регионов. Для России предусмотрели в целом ещё приемлемые цены — 2499 рублей за базовое издание.

В США, например, Atomic Heart сразу выступает на поприще «70-долларовых релизов». Это при том, что рядом стоит новенький ремейк Resident Evil 4 от Capcom за куда более скромные $ 60. Но на ПК шутер при этом продают за $ 60.

В Турции расслоение между ПК и консолями ещё больше: 699 лир (2400 рублей) в Steam и 1199 лир (4000 рублей) на консолях. При этом не совсем понятно, откуда такая разница в ценах на разных платформах — особенно, когда она отличается практически в два раза.

Atomic Heart выходит 21 февраля на ПК, PS5, PS4, Xbox Series и Xbox One. С релиза шутер будет доступен в Xbox Game Pass.

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