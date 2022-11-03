Call of Duty: Modern Warfare 2 наконец-то начали чинить
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Недавно Call of Duty: Modern Warfare 2 получила свежий апдейт. Об этом разработчики шутера сообщили в своих социальных сетях. Infinity Ward не предоставила полный список исправлений, но назвала самые важные из них.
Так, были исправлены многие эксплойты и ошибки на различных картах, а также ошибка, из-за которой игроки не могли редактировать свой профиль. Теперь проблем с этим быть не должно.
К тому же разработчики призвали постоянно следить за новостями и обновлениями. А пока геймерам предложили отслеживать проблемы и их исправления на официальной доске Trello. Перейти на неё можно по ссылке.
Call of Duty: Modern Warfare 2 доступна на всех актуальных платформах, кроме Switch. С нашими обзорами сюжета и мультиплеера можно ознакомиться ниже.
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