Call of Duty: Modern Warfare 2 наконец-то начали чинить

Недавно Call of Duty: Modern Warfare 2 получила свежий апдейт. Об этом разработчики шутера сообщили в своих социальных сетях. Infinity Ward не предоставила полный список исправлений, но назвала самые важные из них.

Так, были исправлены многие эксплойты и ошибки на различных картах, а также ошибка, из-за которой игроки не могли редактировать свой профиль. Теперь проблем с этим быть не должно.

К тому же разработчики призвали постоянно следить за новостями и обновлениями. А пока геймерам предложили отслеживать проблемы и их исправления на официальной доске Trello. Перейти на неё можно по ссылке.

Call of Duty: Modern Warfare 2 доступна на всех актуальных платформах, кроме Switch. С нашими обзорами сюжета и мультиплеера можно ознакомиться ниже.