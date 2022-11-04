В Forza Horizon 5 добавят поддержку трассировки лучей, DLSS и FSR 2.2

Студия Playground Games объявила, что уже 8 ноября в Forza Horizon 5 появится поддержка всех современных технологий. Так, в рейсинг добавят полноценную поддержку трассировки лучей на настройках «Ультра» и «Экстрим» — раньше рейтрейсинг работал только в фоторежиме.

Также в Horizon 5 добавят поддержку DLSS и FSR 2.2, которые позволят геймерам использовать функции масштабирования изображения для повышения производительности. Помимо них, в гонке появится сглаживание DLAA, которое использует нейросети для улучшения изображения.

Системные требования Forza Horizon 5 для трассировки лучей

Разработчики также объявили, что вовсю трудятся над вторым масштабным дополнением для игры. Оно должно выйти в начале 2023 года, всеми подробностями авторы поделятся чуть позже.