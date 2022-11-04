По «Джону Уику» хотят сделать дорогую игру

Генеральный директор Lionsgate Джон Фелтхаймер заявил, что руководители кинокомпании всерьёз задумались о создании AAA-игры про Джона Уика, которого в серии одноимённых боевиков играет нестареющий Киану Ривз.
Я не хочу забегать вперёд, но мы считаем, что из «Джона Уика» можно сделать большую ААА-игру. Мы, безусловно, заинтересованы в продвижении этой идеи.
Фильмы про Джона Уика отличаются от большинства боевиков качественными перестрелками и искусно поставленными рукопашными боями. Поэтому мир «Джона Уика» легко перенести в формат дорогого игрового блокбастера. Киану Ривз мелькает в видеоиграх почти 20 лет, а его персонаж Джон Уик уже фигурировал в Fortnite как один из доступных для покупки скинов, а также в PayDay 2 и в бюджетной тактике John Wick Hex.
Первая часть «Джона Уика» вышла в 2014 году и моментально стала успешной благодаря таланту режиссёра и в прошлом опытного каскадёра Чада Стахелски. Чад также снял вторую и третью части, и готовит четвёртую. Она должна выйти на большие экраны 22 марта 2023 года.
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