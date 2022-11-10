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Ушла эпоха. NVIDIA отказывается от RTX 2060

Ушла эпоха. NVIDIA отказывается от RTX 2060
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Как сообщают источники китайского портала MyDriver, компания NVIDIA решила отказаться от производства видеокарт GeForce RTX 2060 и GeForce RTX 2060 Super. Корпорация уже прекратила производство графических чипов — совсем скоро в магазинах по всему миру распродадут немногочисленные остатки.

Серия RTX 2060 была довольно популярной в пандемийную эпоху для бюджетных майнинговых ферм. Однако после падения популярности криптовалют и перехода Ethereum на новую систему добычи данные чипы стали одними из самых непопулярных во всей линейке NVIDIA. Судя по всему, именно поэтому компания решила отказаться от их производства и сфокусироваться на 30-й и 40-й сериях.

GeForce RTX 2060 анонсировали на выставке CES 2019. Чуть позже NVIDIA выпустила улучшенные GeForce RTX 2060 с 12 ГБ памяти и GeForce RTX 2060 Super.

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