Старую Call of Duty: Warzone выпустят отдельно от Modern Warfare

Разработчики Call of Duty: Warzone рассказали, что 28 ноября игра будет доступна для скачивания отдельно от клиента Modern Warfare 2019 года. Фанаты долго ждали этой возможности и негодовали, почему такой функции не было сразу.

В день выхода Warzone 2, 16 ноября, оригинальную Warzone на время отключат, оставив только одну карту — Кальдеру. Карты «Остров возрождения» и «Крепость Фортуны» уберут. После перезапуска первой Warzone игроки смогут играть в Warzone 2 и Warzone Caldera.

Важно подчеркнуть, что все, кто играл в Warzone, перенесут свою прогрессию в Warzone Caldera. У Warzone 2 и Call of Duty: Modern Warfare 2 будет общая система прогрессии.

В Warzone 2 игроков ждут большая карта «Аль Мазра», новый режим DMZ в духе Escape from Tarkov, обновлённый Гулаг, много нового транспорта, функций и другого.