Команда из России сыграет в финале мэйджора по CS:GO впервые за пять лет
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Российская Outsiders (нейтральное название Virtus.pro, которое игроки взяли после санкций) стала второй командой в истории отечественного киберспорта, вышедшей в финал мэйджора — главного чемпионата по шутеру Counter-Strike.
В полуфинале Rio Major 2022 пятёрка Джами Jame Али победила европейскую MOUZ со счётом 2:1 (16:10, 14:16, 16:7).
Впервые это удалось составу клуба Gambit Esports на PGL Major Kraków в августе 2017 года. Тогда коллектив Даниила Zeus Тесленко смог победить бразильскую Immortals и выиграть титул чемпионов мира.
Финальная серия чемпионата мира IEM Rio Major 2022 пройдёт на Олимпийской арене Рио в Бразилии. Игроки Virtus.pro сыграют против победителя второго полуфинала между датской Heroic и бразильской FURIA Esports.
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