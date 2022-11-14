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«Девочки, не выносите парням мозг». Девушка игрока Virtus.pro раскрыла секрет отношений

«Девочки, не выносите парням мозг». Девушка игрока Virtus.pro раскрыла секрет отношений
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Российская стримерша и девушка Норберта из Virtus.pro Татьяна Sindi Грачёва рассказала об отношениях с новым чемпионом мэйджора по CS:GO.

По словам Синди, из-за постоянных тренировок в последнее время пара почти не проводила времени вместе.

Четыре года отношений с Давидом. Видела все его проигрыши и победы. За последние полгода мы виделись один раз.

Всё это время я просто давала человеку играть и тренироваться. Теперь он и его команда заняли первое место на мэйджоре. Я никогда не знаю, что будет с отношениями завтра, но просто скажу – никогда не ставьте любовь на 1-е место, учитесь балансить. Я горжусь тобой, Давид.

Татьяна также призвала девушек терпеливо относиться к увлечению киберспортом.

Девочки, не выносите парням мозг, пускай играют. Из них могут получиться чемпионы, просто не всегда быстро всё даётся :)

Вчера ночью Давид n0rb3r7 Даниелян стал чемпионом мира IEM Rio Major 2022 в составе Virtus.pro.

Российская Virtus.pro — новый чемпион мира! Финал IEM Rio Major 2022 по CS:GO | LIVE Российская Virtus.pro — новый чемпион мира! Финал IEM Rio Major 2022 по CS:GO | LIVE
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