MrBeast обогнал PewDiePie и стал самым популярным блогером на YouTube

На YouTube произошло невероятное — с первого места по числу подписчиков сместили шведского блогера PewDiePie со 111 млн зрителей. Его место занял американский автор контента под ником MrBeast — его канал приближается к 112 млн фолловеров.
Подписчики MrBeast и PewDiePie
Фото: Airrack
Теперь это самый популярный одиночный блогер в мире — лидерство по общему количеству подписчиков всё е щё удерживает индийский лейбл T-Series. У него 229 млн подписчиков.
MrBeast (настоящее имя Джеймс Дональдсон) — один из самых популярных блогеров на YouTube по количеству просмотров, который выпускает разнообразные видео-челленджи и другой развлекательный контент. Самым популярным видео на канале стал ролик с воссозданием сериала «Игра в кальмара» — 303 млн просмотров. Интересно, что Дональдсон переводит все свои видео в том числе и на русский язык: ролики автора можно посмотреть как с субтитрами, так и с озвучкой.
Блогер переводит даже названия роликов на разные языки
Фото: MrBeast
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