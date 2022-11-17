Источник: Дахак пропустит первую часть сезона Dota Pro Circuit — 2022/2023

Российский игрок в Dota 2 Никита Daxak Кузьмин, ранее выступавший за BetBoom Team, не смог найти команду перед новым соревновательным сезоном и может взять перерыв в выступлениях на про-сцене.
Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Сейчас Дахак планирует перейти с первой на третью позицию, для чего усиленно тренируется в пабликах — однако найти хороший коллектив для участия в Dota Pro Circuit – 2022/2023 у игрока не вышло.
Киберспортсмен планирует уделить освободившееся время тренировкам и вернуться перед 2-м туром сезона в марте 2023 года, когда в ряде команд может появиться место. Кузьмин также рассматривает варианты остаться на роли керри или занять место главного тренера.
В октябре российская команда BetBoom Team заняла 19–20 место на чемпионате мира The International 2022, после чего состав распался.
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