Источник: Дахак пропустит первую часть сезона Dota Pro Circuit — 2022/2023

Российский игрок в Dota 2 Никита Daxak Кузьмин, ранее выступавший за BetBoom Team, не смог найти команду перед новым соревновательным сезоном и может взять перерыв в выступлениях на про-сцене.

Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Сейчас Дахак планирует перейти с первой на третью позицию, для чего усиленно тренируется в пабликах — однако найти хороший коллектив для участия в Dota Pro Circuit – 2022/2023 у игрока не вышло.

Киберспортсмен планирует уделить освободившееся время тренировкам и вернуться перед 2-м туром сезона в марте 2023 года, когда в ряде команд может появиться место. Кузьмин также рассматривает варианты остаться на роли керри или занять место главного тренера.

В октябре российская команда BetBoom Team заняла 19–20 место на чемпионате мира The International 2022, после чего состав распался.