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Sony запретит игры с лёгкой «платиной»

Sony запретит игры с быстрой «платиной»
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По информации издания Twisted Voxel, Sony разослала письма различным разработчикам, в которых сообщила о запрете игр, в которых можно очень быстро и легко выбить платиновый трофей. Такие проекты называют «shovelware-игры».

По словам компании, подобные проекты будут удалять или скрывать из PS Store. А разработчикам даже могут выдать блокировку на публикацию будущих тайтлов.

Фото: Twisted Voxel

Это связано с тем, что в магазине Sony есть большое количество дешёвых и низкокачественных игр, которые создаются только для того, что выбить в них платиновый приз. Подобное решение сократит количество подобных проектов, а особенно сильно это скажется на игроках, которые любят охотиться за призами.

Ярким примером такой игры можно назвать кликер My Name is Mayo. В PS Store доступно аж три части этой игры.

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