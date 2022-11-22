Sony запретит игры с быстрой «платиной»

По информации издания Twisted Voxel, Sony разослала письма различным разработчикам, в которых сообщила о запрете игр, в которых можно очень быстро и легко выбить платиновый трофей. Такие проекты называют «shovelware-игры».
По словам компании, подобные проекты будут удалять или скрывать из PS Store. А разработчикам даже могут выдать блокировку на публикацию будущих тайтлов.
Фото: Twisted Voxel
Это связано с тем, что в магазине Sony есть большое количество дешёвых и низкокачественных игр, которые создаются только для того, что выбить в них платиновый приз. Подобное решение сократит количество подобных проектов, а особенно сильно это скажется на игроках, которые любят охотиться за призами.
Ярким примером такой игры можно назвать кликер My Name is Mayo. В PS Store доступно аж три части этой игры.
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