NAVI поменяет состав по CS:GO после неудачи на мэйджоре — инсайдер
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Известный инсайдер и аналитик Team Spirit Алексей OverDrive Бирюков сообщил, что Natus Vincere не будет выступать в текущем составе по CS:GO в дальнейшем.
По информации специалиста, клуб не устроила игра Виктора sdy Оруджева, заменившего российского капитана Кирилла BoombI4 Михайлова после серии скандалов.
Теперь NAVI намерена искать нового пятого игрока — им может стать Андрей nipl Кухарский из молодёжного состава «рождённых побеждать». По мнению OverDrive, обновлённый ростер мы можем увидеть совсем скоро.
Sdy вряд ли останется в NAVI. Скорее всего, его заменит nipl. Это может произойти после двух турниров серии BLAST, а может произойти уже в Абу-Даби на BLAST Premier: World Final!
На чемпионате мира UEM Rio Major 2022 в Бразилии NAVI была одним из главных фаворитов, но вылетела в четвертьфинале от местной FURIA Esports.
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